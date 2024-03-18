Muhammet Yıldız kimdir? Saadet Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Muhammet Yıldız'ın biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mart 2024 11:34 - Güncelleme: 18 Mart 2024 11:49 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Muhammet Yıldız kimdir? Seçim hazırlıkları neler? Rize'den aday olan Muhammet Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Kariyer hayatı nasıl? Detaylar haberimizde...