Muhammet Yıldız kimdir? Saadet Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Muhammet Yıldız'ın biyografisi
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2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Muhammet Yıldız kimdir? Seçim hazırlıkları neler? Rize'den aday olan Muhammet Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Kariyer hayatı nasıl? Detaylar haberimizde...
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Saadet Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Muhammet Yıldız kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Rize'den aday olan Muhammet Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Muhammet Yıldız'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Saadet Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Muhammet Yazıcı'nın hayatı hakkındaki bilgileri sizler için araştırdık
MUHAMMET YILDIZ KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Muhammet Yıldız, üniversite mezunu ve iş insanıdır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi