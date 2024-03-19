Muhsin Erdem kimdir? Deva Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhsin Erdem'in biyografisi
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2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhsin Erdem kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Muhsin Erdem'in seçim hazırlıkları neler? Muğla'dan aday olan Muhsin Erdem'in eğitim durumu ve mesleği nedir? evli mi? Muhsin Erdem'e dair merak edilen detaylar haberimizde
2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar 31 Mart Pazar günü belediye başkan adaylarını oylayacak. Deva Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhsin Erdem kim, nereli, kaç yaşında? Muhsin Erdem'in Muğla için vaatleri neler? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Muhsin Erdem hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık
MUHSİN ERDEM KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Muhsin Erdem, avukat ve üniversite mezunudur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi