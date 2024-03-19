Muhsin Erdem kimdir? Deva Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhsin Erdem'in biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 18:59 - Güncelleme: 19 Mart 2024 19:16 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhsin Erdem kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Muhsin Erdem'in seçim hazırlıkları neler? Muğla'dan aday olan Muhsin Erdem'in eğitim durumu ve mesleği nedir? evli mi? Muhsin Erdem'e dair merak edilen detaylar haberimizde