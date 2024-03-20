Mukaddes Zeynep Arıkan kimdir? CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Zeynep Arıkan'ın biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adayları seçim vaatlerini açıklıyor. CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mukaddes Zeynep Arıkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim? M. Zeynep Arıkan'ın kariyer hayatı nasıl, evli mi? Detaylar içeriğimizde...

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Belediye başkan adaylarının kim olduğu ve biyografileri merak konusu. CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mukaddes Zeynep Arıkan kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Kahramanmaraş'tan aday olan M. Zeynep Arıkan'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Kahramanmaraş için vaatleri neler? Zeynep Arıkan'ın hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için derledik

MUKADDES ZEYNEP ARIKAN KİMDİR?

Mukaddes Zeynep Arıkan, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Etik Kurul Başkanlığı, Kadın Platformu Başkanlığı, Kahramanmaraş Lisesi Mezunlar Derneği Başkanlığı ve Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Gençlerini Koruma Derneği Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Siyaset bilimcisi Mukaddes Zeynep Arıkan, 2024 yerel seçimlerinde CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.