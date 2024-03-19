Murat Molu'nun hayatı ve biyografisi! CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu'nun mesleği nedir

2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu kimdir, ne iş yapıyor, nereli? soruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Murat Molu'nun eğitim durumu ve mesleği nedir? Yerel seçim hazırlıkları devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri merak ediliyor. İşte, hayatı ve biyografisi

31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlar belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Kayseri'den aday olan Murat Molu'nun hayatına dair pek çok detay vatandaşlar tarafından mera ediliyor. Murat Molu'nun eğitim durumu ve mesleği nedir? Hangi okullardan mezun oldu, evli mi? Murat Molu'nun hayatına dair detayları sizler için araştırdık

MURAT MOLU KİMDİR?

Murat Molu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Daha sonra zorunlu hizmetini Urfa Sağlık Müdür Yardımcısı olarak yerine getirdi. Ardından Ankara Numune Hastanesi'nde Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi uzmanı olarak görev aldı ve aynı hastanede Başhekimlik ve İl Sağlığı Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.

Murat Molu, 2024 yerel seçimlerinde CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.