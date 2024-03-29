Mürsel Yıldızkaya'nın hayatı ve biyografisi! CHP Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kimdir?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Belediye Başkan Adaylarının kimlikleri ve kariyer hayatları seçmenler tarafından araştırılıyor. Polatlı'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? İşte, detaylar

Merakla beklenen 31 Mart yerel seçimler kapsamında Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya'nın kim olduğu araştırılıyor. Mürsel Yıldızkaya kaç yaşında, hangi işle meşgul? Merak edilen detayları sizler için araştırdık

MÜRSEL YILDIZKAYA KİMDİR?

Mürsel Yıldızkaya, 1968 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. Ortaokulu Polatlı İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Arrdından Polatlı Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu. Eğitimini Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. 1995-1996 yılları arasında Polatlı Belediyesi çatısı altında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yaptı. Daha sonra bu işten ayrılarak öğretmenlik mesleğini icra etmeye başladı. Çeşitli liselerde tarih öğretmenliği yaptı. Polatlı Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sendikası Polatlı Şubesinin kurucu başkanı ve MHP Polatlı İlçe Başkanlığı görevini 2 dönem yürüttü. 2014 ve 2019 olmak üzere iki dönem üst üste Polatlı Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.