Mustafa Bozbey'in hayatı ve biyografisi! CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in mesleki kariyeri

2024 yerel seçimlerinde aday olan Mustafa Bozbey'in biyografisi ve kariyer hayatı dikkat çekiyor. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kimdir, kaç yaşında, nereli? Bursa için seçim çalışmaları neler? Mustafa Bozbey ne iş yapıyor, evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları devam ederken belediye başkan adaylarının seçim hazırlıkları vatandaşlar tarafından dikkat çekiyor. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kimdir, ne iş yapıyor? Bursa için seçim vaatleri neler? Mustafa Bozbey'in eğitim durumu nedir, evli mi? Mesleki kariyer nasıl? CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in hayatı hakkındaki bilgiler ve detayları sizler için araştırdık

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

Mühendis ve siyasetçi olan Mustafa Bozbey, 1962 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Ardından aynı üniversitede yüksek lisansını bitirerek İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

Mustafa Bozbey, 1989 yılında Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketini kurdu. Bursa'nın ilçeleri olan Mudanya ve Nilüfer'de pek çok konut projesini hayata geçirmiştir. 1999'da girdiği seçimler neticesinde Nilüfer Belediye Başkanı oldu. 5 yıl aradan sonra seçimleri kazanarak Niüfer Belediye Başkan Adayı oldu. 2009 ve 2014 seçimlerini de kazanarak üst üste seçimleri kazanarak bir ilki gerçekleştirdi.

2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey, evli ve bir çocuk babasıdır.