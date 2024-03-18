Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran'ın biyografisi
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2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran kimdir, kaç yaşında, nereli? İzmir'den aday olan Mustafa Erduran'ın eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? İzmir için vaatlerini açıkladı mı? İşte, Mustafa Erduran'ın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri dikkat çekiyor. Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor? Mustafa Erduran'ın hayatına dair detaylar merak ediliyor. İzmir için vaatleri neler? Mustafa Erduran'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Mustafa Erduran'ın hayatı hakkında bilgiler ve detaylar içeriğimizde
MUSTAFA ERDURAN KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Mustafa Erduran, lise mezunu ve iş insanıdır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi