Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran'ın biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mart 2024 13:08 - Güncelleme: 18 Mart 2024 13:17 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran kimdir, kaç yaşında, nereli? İzmir'den aday olan Mustafa Erduran'ın eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? İzmir için vaatlerini açıkladı mı? İşte, Mustafa Erduran'ın hayatı ve biyografisi