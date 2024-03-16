Mustafa Koyuncu'nun hayatı ve biyografisi! CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kimdir
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2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şanlıurfa'dan aday olan Mustafa Koyuncu'nun eğitim hayatı merak ediliyor. Mustafa Koyuncu hangi okuldan mezun, mesleki kariyeri nasıl? Mustada Koyuncu'ya dair merak edilenler içeriğimizde
2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme gelirken bu konuların başında belediye başkan adaylarının seçim hazırlıkları ve kariyer hayatları geliyor. CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Mustafa Koyuncu'nun seçim hazırlıkları neler? Şanlıurfa'dan aday olan Mustafa Koyuncu'nun eğitim hayatı ve mesleği nedir? Evli mi? Mustafa Koyuncu'nun hayatına dair merak edilen detayları sizleri için derledik
MUSTAFA KOYUNCU KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Koyuncu, Ziraat Mühendisidir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi