Mustafa Koyuncu'nun hayatı ve biyografisi! CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kimdir

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mart 2024 15:09 - Güncelleme: 16 Mart 2024 15:21 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şanlıurfa'dan aday olan Mustafa Koyuncu'nun eğitim hayatı merak ediliyor. Mustafa Koyuncu hangi okuldan mezun, mesleki kariyeri nasıl? Mustada Koyuncu'ya dair merak edilenler içeriğimizde