Naşit Birgüvi'nin hayatı ve biyografisi! Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Naşit Birgüvi kimdir?
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Naşit Birgüvi'nin kariyeri ve kimliği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'den aday olan Naşit Birgüvi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kariyer hayatı ne zaman başladı, hangi okullardan mezun oldu. Detaylar haberimizde
2024 yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. İzmir'den aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Naşit Birgüvi'nin biyografisini vatandaşlar merak ediyor. Naşit Birgüvi kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Naşit Birgüvi'nin kariyer hayatı nasıl? İşte, hayatı ve biyografisi
NAŞİT BİRGÜVİ KİMDİR?
Naşit Birgüvi, 1959 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünü tamamladı. Siyasete ilk adımlarını gençlik yıllarında attı. 1987-1995 yılları arasında MHP İzmir İl Başkanlığı, 2001-2002 yılları arasında dönemin DYP Genel Başkanı Tansu Çiller´in danışmanlığı ve İl Seçim İşleri Başkanlığı ve 2011-2012 yılları arasında Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Divan Başkanı olarak seçildiği ve yönettiği Demokrat Parti 8’inci Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Genel İdare Kurulu üyesi seçildi ve Başkanlık Divanı’nda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.Ticaret ile uğraşan Naşit Birgüvi, evli ve iki çocuk babasıdır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi