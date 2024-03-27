Naşit Birgüvi'nin hayatı ve biyografisi! Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Naşit Birgüvi kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 13:04 - Güncelleme: 27 Mart 2024 13:22 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Naşit Birgüvi'nin kariyeri ve kimliği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'den aday olan Naşit Birgüvi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kariyer hayatı ne zaman başladı, hangi okullardan mezun oldu. Detaylar haberimizde