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Haberler > Biyografi > Nejla Kum'un hayatı ve biyografisi! Dem Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum kimdir?

Nejla Kum'un hayatı ve biyografisi! Dem Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nejla Kum&#039;un hayatı ve biyografisi! Dem Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum'un kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nejla Kum kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Seçim vaatleri neler? Nejla Kum'un hayatına dair detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Iğdır'dan Belediye Başkan Adayı olan Nejla Kum kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Iğdır halkı için vaatleri neler? Nejla Kum'un eğitim durumu ve mesleği nedir? Hangi okullardan mezun oldu? Nejla Kum'un hayatı hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için cevapladık 

NEJLA KUM KİMDİR?

Nejla Kum, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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