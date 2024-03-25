Nejla Kum'un hayatı ve biyografisi! Dem Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 11:13 - Güncelleme: 25 Mart 2024 11:24 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum'un kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nejla Kum kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Seçim vaatleri neler? Nejla Kum'un hayatına dair detaylar haberimizde...