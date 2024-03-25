Nejla Kum'un hayatı ve biyografisi! Dem Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum kimdir?
Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum'un kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nejla Kum kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Seçim vaatleri neler? Nejla Kum'un hayatına dair detaylar haberimizde...
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Iğdır'dan Belediye Başkan Adayı olan Nejla Kum kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Iğdır halkı için vaatleri neler? Nejla Kum'un eğitim durumu ve mesleği nedir? Hangi okullardan mezun oldu? Nejla Kum'un hayatı hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için cevapladık
NEJLA KUM KİMDİR?
Nejla Kum, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı oldu.
Düzenleyen: Canan Kemikli - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi