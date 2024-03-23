Neslihan Şedal'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Neslihan Şedal'ın mesleki kariyeri
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Van'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Neslihan Şedal kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Neslihan Şedal'ın Van için vaatleri neler? Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Yerel seçim sonuçları şimdiden merak ediliyor. Van'dan aday olan Neslihan Şedal'ın hayatı ve biyografisi içeriğimizde
Yerel seçimlere dair pek çok konu merak konusu. 2024 yerel seçimler kapsamında Van'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Neslihan Şedal'ın biyografisi merak ediliyor. Neslihan Şedal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Van halkı için vaatleri neler? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Neslihan Şedal'ın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detaylar haberimizde
NESLİHAN ŞEDAL KİMDİR?
Neslihan Şedal, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi