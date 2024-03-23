Neslihan Şedal'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Neslihan Şedal'ın mesleki kariyeri

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 11:35 - Güncelleme: 23 Mart 2024 11:47 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Van'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Neslihan Şedal kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Neslihan Şedal'ın Van için vaatleri neler? Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Yerel seçim sonuçları şimdiden merak ediliyor. Van'dan aday olan Neslihan Şedal'ın hayatı ve biyografisi içeriğimizde