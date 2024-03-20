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Haberler > Biyografi > Özay İlhan'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan kimdir

Özay İlhan'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan kimdir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özay İlhan&#039;ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan kimdir

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündemi meşgul ediyor. Saadet Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan kim, nereli, kaç yaşında? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? İşte, Özay İlhan'ın hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan kimdir, sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Van'dan aday olan Özay İlhan nereli, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Van için seçim vaatleri neler? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Özay İlhan'ın kariyer hayatı nasıl, evli mi? Detaylar içeriğimizde

ÖZAY İLHAN KİMDİR?

Özay İlhan, 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Kiraz ve Ödemiş'teki çeşitli okullarda tamamlayan İlhan, 1996 yılında Van YYÜ Veteriner Fakültesine girdi. Özay İlhan, 2002 yılından itibaren serbest veteriner hekimliği yapmakta.

24 Haziran 2018 genel seçimleri Saadet Partisi 27.dönem Van 1.sıra milletvekili adayı İlhan, evli ve bir çocuk babasıdır.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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