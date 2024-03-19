Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Biyografi > Özer Kayalı kimdir? İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı'nın hayatı ve biyografisi

Özer Kayalı kimdir? İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı'nın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özer Kayalı kimdir? İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı&#039;nın hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Özer Kayalı'nın eğitim durumu ve mesleği nedir? Yerel seçimlere dair pek çok konu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aydın'dan aday olan Özer Kayalı evli mi, kariyer hayatı nasıl? İşte, hayatı ve biyografisi

İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı'nın kariyer hayatı, seçim vaatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aydın'dan aday olan Özer Kayalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Eğitim durumu ve meleği nedir? Aydın için vaatleri neler? İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı'nın kariyer hayatı nasıl? Özer Kayalı'nın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık 

ÖZER KAYALI KİMDİR?

Özer Kayalı, 1960 yılında Kuşadası'nda dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1984 yılında iş hayatına özel bir şirketin şantiye şefi olarak başladı. Daha sonra Bölge Müdürlüğüne yükseldi. 1987 yılında Kuşadası'nda, MET Mekanik Şirketi'nin ortağı ve genel müdürü olarak şirket sahibi oldu. 

1989 yılında SHP'den Belediye Meclis Adayı olarak siyasete adım attı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevler üstlenen Özer Kayalı, 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde CHP Belediye Başkan Adayı oldu. 2005-2008 yılları arasında CHP İlçe Sekreterliği görevini yerine getirdi. 

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Meclis üyelikleriyle 11 yıl bu çatı altında görev almıştır. 

Evli ve iki çocuk babası olan Özer Kayalı, İngilizce bilmektedir. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muhammed Sabır Fırat kimdir? Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Sabır Fırat'ın biyografisi - BiyografiMuhammed Sabır Fırat kimdir? Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Sabır Fırat'ın biyografisiMustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran'ın biyografisi - BiyografiMustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erduran'ın biyografisiMehmet Ali Kılıç'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç hakkında merak edilenler - BiyografiMehmet Ali Kılıç'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç hakkında merak edilenlerHüseyin Acarlar'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Acarlar'ın vaatleri - BiyografiHüseyin Acarlar'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Acarlar'ın vaatleriMuhammet Yıldız kimdir? Saadet Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Muhammet Yıldız'ın biyografisi - BiyografiMuhammet Yıldız kimdir? Saadet Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Muhammet Yıldız'ın biyografisiBarbaros Baltacı kim, nereli? Saadet Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Sinop Baltacı'nın biyografisi - BiyografiBarbaros Baltacı kim, nereli? Saadet Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Sinop Baltacı'nın biyografisiZeki Kılıç'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç nereli - BiyografiZeki Kılıç'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç nereliÖmer Abdullah Ayhan'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan'ın mesleki kariyeri - BiyografiÖmer Abdullah Ayhan'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan'ın mesleki kariyeriKasım Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım'ın mesleki kariyeri - BiyografiKasım Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım'ın mesleki kariyeriAhmet Çakır'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır nereli - BiyografiAhmet Çakır'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır nereli
Sonraki Haber Yükleniyor...