Özer Kayalı kimdir? İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı'nın hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Özer Kayalı'nın eğitim durumu ve mesleği nedir? Yerel seçimlere dair pek çok konu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aydın'dan aday olan Özer Kayalı evli mi, kariyer hayatı nasıl? İşte, hayatı ve biyografisi

İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı'nın kariyer hayatı, seçim vaatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aydın'dan aday olan Özer Kayalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Eğitim durumu ve meleği nedir? Aydın için vaatleri neler? İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı'nın kariyer hayatı nasıl? Özer Kayalı'nın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık

ÖZER KAYALI KİMDİR?

Özer Kayalı, 1960 yılında Kuşadası'nda dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1984 yılında iş hayatına özel bir şirketin şantiye şefi olarak başladı. Daha sonra Bölge Müdürlüğüne yükseldi. 1987 yılında Kuşadası'nda, MET Mekanik Şirketi'nin ortağı ve genel müdürü olarak şirket sahibi oldu.

1989 yılında SHP'den Belediye Meclis Adayı olarak siyasete adım attı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevler üstlenen Özer Kayalı, 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde CHP Belediye Başkan Adayı oldu. 2005-2008 yılları arasında CHP İlçe Sekreterliği görevini yerine getirdi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Meclis üyelikleriyle 11 yıl bu çatı altında görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Özer Kayalı, İngilizce bilmektedir.