Özgür Kabadayı'nın hayatı ve biyografisi! CHP Şile Belediye Başkan Adayı Özgür Kabadayı kimdir?

2024 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Şile'den aday olan İlçe Belediye Başkan Adayı Özgür Kabadayı kimdir, nerede doğdu, ne iş yapıyor? Özgür Kabadayı'nın eğitim durumu nedir, kaç yaşında? 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Detaylar içeriğimizde

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. İl Belediye Başkan Adaylarının biyografileri kadar İlçe Belediye Başkan Adaylarının da biyografileri ve kariyer hayatları merak ediliyor. Şile'den aday olan İlçe Belediye Başkan Adayı Özgür Kabadayı kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? GÜncel mesleği nedir? Özgür Kabadayı'nın merak edilen biyografisini sizler için araştırdık

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

Özgür Kabadayı, 1979 yılında İstanbul, Şile'de dünyaya geldi. Gıda sektöründe faaliyet gösteren iki şirketi bulunmaktadır. Lise mezunu olan Özgür Kabadayı, evli ve iki çocuk babasıdır.