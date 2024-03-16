Özlem Çerçioğlu'nun hayatı ve biyografisi! CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu aslen nereli

2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu kimdir, memleketi neresi? Aydın'dan aday olan Özlem Çerçioğlu'nun kariyer geçmişi nasıl, hangi görevlerde bulunmuştur? Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun eğitim durumu nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında pek çok konu gündemde. Bu konuların başında belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları geliyor. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Özlem Çerçioğlu'nun eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için araştırdık

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu, 1968 yılında Aydın'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Aydın'da tamamladı. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun oldu. Ercan Çerçioğlu ile evlendikten sonra yaşamını bir süre New York'ta sürdürdü. New York'ta Müşteri İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Çerçioğlu yaptığı çalışmalar ile adını duyurmayı başırdı.

2002 genel seçimlerinde 22.dönem CHP Aydın Milletvekili olarak seçildi. 5 sene sonra yapılan genel seçimlerde 23.dönem CHP Aydın Milletvekili olarak tekrar seçildi.

2014 ve 2019 yıllarında yapılan belediye başkan seçimleri sonucunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Özlem Çerçioğlu, 2024 yerel seçimlerinde tekrar CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

İngilizce bilen Özlem Çerçioğlu, evli ve iki çocuk annesidir.