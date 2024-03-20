Pınar Kuk'un hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Pınar Kuk kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 17:22 - Güncelleme: 20 Mart 2024 17:38 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Deva Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Pınar Kuk kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Rize'den aday olan Belediye başkan Adayı Pınar Kuk'un eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? 2024 yerel seçim hazırlıkları devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri merak konusu. İşte, Pınar Kuk'un hayatı ve biyografisi