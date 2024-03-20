Pınar Kuk'un hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Pınar Kuk kimdir?
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Deva Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Pınar Kuk kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Rize'den aday olan Belediye başkan Adayı Pınar Kuk'un eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? 2024 yerel seçim hazırlıkları devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri merak konusu. İşte, Pınar Kuk'un hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar belediye başkan adaylarının seçim vaatlerinin ne olduğunu merak ediyor. Deva Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Pınar Kuk'un seçim vaatleri neler? Rize'den aday olan Pınar Kuk kimdir, nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir? 2024 yerel seçimleri 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Pınar Kuk'un hayatına dair merak edilenleri sizler için araştırdık.
PINAR KUK KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Pınar Kuk, üniversite mezunu ve inşaat mühendisidir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi