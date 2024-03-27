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Haberler > Biyografi > Recep Erol kimdir? AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol'un hayatı ve biyografisi

Recep Erol kimdir? AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol'un hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Recep Erol kimdir? AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol&#039;un hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimler kapsamında Büyükçekmece'den aday olan Belediye Başkan Adayı Recep Erol'un kariyeri ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Recep Erol kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. İlçe belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Büyükçekmece'den aday olan Belediye Başkan Adayı Recep Erol kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Recep Erol'un hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık 

RECEP EROL KİMDİR?

Recep Erol, 1968'de Büyükçekmece'de dünyaya geldi. Öğrenimini Büyükçekmece Lisesinde tamamlayan Erol, İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. Halen Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek öğrenimine devam etmekte. Büyükçekmece'de Mali Müşavirlik mesleğini 30 yıldır devam ettiren Recep Erol, aynı anda sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve başkanlık görevinde bulundu. AK Parti Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak 2004-2009 yılları arasında görev yaptı. 2004- 2007 AK Parti Büyükçekmece İlçe Yönetim Kurulu, 2007-2008 AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkan Yardımcılığı, 2008 ve 2010 yılları arasında AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Recep Erol, evli ve iki çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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