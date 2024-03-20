Recep Gerçek'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Recep Gerçek nereli?
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Recep Gerçek kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Kütahya için vaatleri neler? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Belediye başkan adaylarının biyografileri öne çıkıyor. Recep Gerçek'in hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Recep Gerçek'in biyografisi ve seçim vaatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kütahya'dan aday olan Recep Gerçek kimdir, nereli, kaç yaşında? Kütahya Belediye Başkan Adayı kimdir? Seçim çalışmaları devam ediyor. Recep Gerçek'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Recep Gerçek'in hayatına dair merak edilenleri sizler için araştırdık
RECEP GERÇEK KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Recep Gerçek, emekli askerdir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi