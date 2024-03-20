Recep Gerçek'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Recep Gerçek nereli?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 16:36 - Güncelleme: 20 Mart 2024 16:57 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Recep Gerçek kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Kütahya için vaatleri neler? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Belediye başkan adaylarının biyografileri öne çıkıyor. Recep Gerçek'in hayatı ve biyografisi