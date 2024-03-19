Remziye Erener'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Remziye Erener nereli

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 19:50 - Güncelleme: 19 Mart 2024 20:05 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Dem Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Remziye Erener kim, nereli, kaç yaşında? Yerel seçimlere dair pek çok konu merak ediliyor. Kayseri için vaatleri var mı? Remziye Erener'in eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? Detaylar haberimizde...