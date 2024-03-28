Şadi Yazıcı kimdir, nereli? AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı hayatı ve biyografisi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı kimdir? Şadi Yazıcı kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Şadi Yazıcı'nın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı'nın hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Tuzla ilçesinde Şadi Yazıcı aday olarak gösterildi. Peki, Ak Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı kimdir? Şadi Yazıcı kaç yaşında, nereli?

ŞADİ YAZICI KİMDİR?

Şadi Yazıcı, 1971 yılında Erzurum'da doğdu. 1974 yılında ailesiyle Kartal'a yerleşti ve ilk, orta, lise öğrenimini Kartal’da tamamladı. 1987 yılında liseden mezun olup, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Şadi Yazıcı, 1997 yılında Tuzla’da kurduğu "Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi" ile özel sektörde hizmete başladı. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve Tuzla, İstanbul Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı.

Şadi Yazıcı, 7 yıl Ak Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Tuzla belediye başkan adayı oldu ve seçimlerden yüzde 40,25 oy oranı elde ederek Tuzla ilçesinin belediye başkanı oldu. 2014'te tekrar aday olan Yazıcı, yüzde 49,99 oy oranıyla yeniden Tuzla belediye başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde üçüncü kez Tuzla İlçesinin Belediye Başkanı seçildi.

Şadi Yazıcı'nın eşi Op. Dr.Fatma Yazıcı'dır.

Şadi Yazıcı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Ak Parti Tuzla Belediye Başkanlığı için yarışacak.