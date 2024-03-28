Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Şadi Yazıcı kimdir, nereli? AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı hayatı ve biyografisi

Şadi Yazıcı kimdir, nereli? AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şadi Yazıcı kimdir, nereli? AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı kimdir? Şadi Yazıcı kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Şadi Yazıcı'nın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı'nın hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Tuzla ilçesinde Şadi Yazıcı aday olarak gösterildi. Peki, Ak Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı kimdir? Şadi Yazıcı kaç yaşında, nereli? 

ŞADİ YAZICI KİMDİR?

Şadi Yazıcı, 1971 yılında Erzurum'da doğdu. 1974 yılında ailesiyle Kartal'a yerleşti ve ilk, orta, lise öğrenimini Kartal’da tamamladı. 1987 yılında liseden mezun olup, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Şadi Yazıcı, 1997 yılında Tuzla’da kurduğu "Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi" ile özel sektörde hizmete başladı. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve Tuzla, İstanbul Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı.

Şadi Yazıcı, 7 yıl Ak Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Tuzla belediye başkan adayı oldu ve seçimlerden yüzde 40,25 oy oranı elde ederek Tuzla ilçesinin belediye başkanı oldu. 2014'te tekrar aday olan Yazıcı, yüzde 49,99 oy oranıyla yeniden Tuzla belediye başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde üçüncü kez Tuzla İlçesinin Belediye Başkanı seçildi.  

Şadi Yazıcı'nın eşi Op. Dr.Fatma Yazıcı'dır. 

Şadi Yazıcı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde  Ak Parti Tuzla Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu'nun biyografisi - BiyografiMehmet Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu'nun biyografisiAhmet Poyraz'ın hayatı ve biyografisi! AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz'ın mesleki kariyeri - BiyografiAhmet Poyraz'ın hayatı ve biyografisi! AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz'ın mesleki kariyeriİsmet Yıldırım kimdir, nereli? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım hayatı ve biyografisi - Biyografiİsmet Yıldırım kimdir, nereli? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım hayatı ve biyografisiHilmi Türkmen kimdir, nereli? AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen hayatı ve biyografisi - BiyografiHilmi Türkmen kimdir, nereli? AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen hayatı ve biyografisiÖmer Arısoy kimdir, nereli? AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy hayatı ve biyografisi - BiyografiÖmer Arısoy kimdir, nereli? AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy hayatı ve biyografisiRecep Erol kimdir? AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol'un hayatı ve biyografisi - BiyografiRecep Erol kimdir? AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol'un hayatı ve biyografisiMesut Üner nereli? AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'in hayatı ve biyografisi - BiyografiMesut Üner nereli? AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'in hayatı ve biyografisiHaydar Ali Yıldız'ın biyografisi! AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız kimdir? - BiyografiHaydar Ali Yıldız'ın biyografisi! AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız kimdir?Volkan Yılmaz kimdir? MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ın biyografisi - BiyografiVolkan Yılmaz kimdir? MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ın biyografisiMustafa Günaydın kimdir, nereli? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın hayatı ve biyografisi - BiyografiMustafa Günaydın kimdir, nereli? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın hayatı ve biyografisi
Sonraki Haber Yükleniyor...