Şafak Soy'un hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy kimdir

2024 yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Erzincan için vaatlerini açıkladı mı? Yerel seçimlere dair pek çok konu gündeme geliyor. Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı kimdir? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri vatandaşlar tarafından ilgi çekiyor. Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy kimdir, nereli, kaç yaşında? Erzincan için vaatleri neler? Erzincan'dan aday olan Şafak Soy'un eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Şafak Soy'un kariyer hayatı merak ediliyor. Şafak Soy'un hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık

ŞAFAK SOY KİMDİR?

Şafak Soy, 1963 yılında Erzican'da dünyaya geldi. 1982 yılında İmamhatip lisesinden mezun olan Soy, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesine girdi. Osmanlı Türkmen Derneği Genel Başkanı Şafak Soy, evli ve iki çocuk babasıdır. 1984-1989 yıllarında Ankara Polisevi Müdürlüğü Resepsiyon Memuru olarak çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı ve Belko Kömür İdari İşler Müdürü görevlerinde bulundu.