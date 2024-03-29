Satılmış Karakoç'un hayatı ve biyografisi! CHP Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç nereli?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mart 2024 10:13 - Güncelleme: 29 Mart 2024 10:23 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında CHP Kalecik Belediye Başkan Adayı olan Satılmış Karakoç kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Seçim çalışmaları neler? Kalecik'ten aday olan Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç'un hayatı araştırılıyor. İşte, hayatı ve biyografisi