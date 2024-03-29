Satılmış Karakoç'un hayatı ve biyografisi! CHP Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç nereli?
Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimler kapsamında CHP Kalecik Belediye Başkan Adayı olan Satılmış Karakoç kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Seçim çalışmaları neler? Kalecik'ten aday olan Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç'un hayatı araştırılıyor. İşte, hayatı ve biyografisi
2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kalecik'ten aday olan İlçe Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? Evli mi? Satılmış Karakoç'un kimliği ve kariyer hayatı seçmenler tarafından araştırılıyor. Satılmış Karakoç'un hayatına dair merak edilen detayları sizler için derledik
SATILMIŞ KARAKOÇ KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde CHP Kalecik Belediye Başkan Adayı olan Satılmış Karakoç, lise mezunudur.
Düzenleyen: Canan Kemikli - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi