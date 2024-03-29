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Haberler > Biyografi > Satılmış Karakoç'un hayatı ve biyografisi! CHP Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç nereli?

Satılmış Karakoç'un hayatı ve biyografisi! CHP Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Satılmış Karakoç&#039;un hayatı ve biyografisi! CHP Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında CHP Kalecik Belediye Başkan Adayı olan Satılmış Karakoç kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Seçim çalışmaları neler? Kalecik'ten aday olan Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç'un hayatı araştırılıyor. İşte, hayatı ve biyografisi

2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kalecik'ten aday olan İlçe Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? Evli mi? Satılmış Karakoç'un kimliği ve kariyer hayatı seçmenler tarafından araştırılıyor. Satılmış Karakoç'un hayatına dair merak edilen detayları sizler için derledik

SATILMIŞ KARAKOÇ KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde CHP Kalecik Belediye Başkan Adayı olan Satılmış Karakoç, lise mezunudur.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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