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Haberler > Biyografi > Sedat Yalçın'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın'ın vaatleri

Sedat Yalçın'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın'ın vaatleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sedat Yalçın&#039;ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın&#039;ın vaatleri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın'ın biyografisi ve seçim vaatleri vatandaşlar tarafından ilgi çekiyor. Bursa'dan aday olan Seday Yalçın kimdir, nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ve kariyer hayatı nasıl? Evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri merak ediliyor. Yeniden Refah Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Bursa'dan aday olan Sedat Yalçın'ın eğitim durumu ve mesleğinin ne olduğu araştırılıyor. Sedat Yalçın, Bursa için vaatlerini açıkladı mı, evli mi? Sedat Yalçın'ın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık 

SEDAT YALÇIN KİMDİR?

1961 doğumlu olan Sedat Yalçın, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. 10 yıl Vergi Başmüfettişliği yaptı ve Türkiye'nin birçok bölgesinde vergi incelemeleri ve kamu kurumları teftişi görevlerini icra etti. 20 yıla yakın süre yabancı sermayeli büyük ölçekli şirketlerde ve farklı sektörlerde vergi danışmanlığı ve bağımsız denetim çalışmaları yürüttü.

Ekonomi, Kamu Maliyesi, Kent Ekonomileri ve Sürdürülebilir Kentler ile ilgili kitap ve makaleler yazdı. Türkiye'de ilk sayılabilecek, uluslararası uzmanların katılımı ile 'Bursa 2023 Kent Vizyonu'nu hazırladı ve sunumunu Bursa halkına sundu. 

İngilizce bilen Sedat Yalçın, evli ve iki çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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