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Haberler > Biyografi > Selahattin Baysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal'ın hayatı

Selahattin Baysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal'ın hayatı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Selahattin Baysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal&#039;ın hayatı

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana'dan aday olan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal'ın biyografisi dikkat çekiyor. Selahattin Baysal kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Adana için vaatlerini açıkladı mı? Yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Detaylar içeriğimizde...

2024 yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Adana'dan aday olan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Selahattin Baysal'ın eğitim ve kariyer hayatı nasıldı? Evli mi? Selahattin Baysal, Adana için vaatlerini açıkladı mı? Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal'ın hayatı dikkat çekiyor. İşte, hayatına dair bilgiler ve detayları sizler için araştırdık 

SELAHATTİN BAYSAL KİMDİR?

Selahattin Baysal, 1963 yıllında Adana'nın Feke İlçesi Akkaya köyünde dünyaya geldi. Kozan İlçesi büyük iş adamlarından Yusuf Baysal'ın oğludur. Selahattin Baysal, İlk, orta ve liseyi Kozan İlçesinde okudu. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Ticaret hayatına ilk adımını ise hala aile şirketi olan Yusuf Baysal Şirketler Grubunda, Mali Müşavir olarak başladı. Daha sonra Mali İşlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etti.

Siyasi hayatına Milli Selamaet partisi Gençlik Kollarında başladı. Sırasıyla Refah Partisi ve Fazilet Partisi çatısı altında faaliyetlerde yer aldı.

Adana Yeniden Refah Partisi İl Kurucusu, İl Başkan Yardımcısı ve şu an Adana Yeniden Refah Partisi İl Başkanı olarak hizmetlerde bulunmakta. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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