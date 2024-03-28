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Haberler > Biyografi > Selçuk Balkan kimdir? CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri

Selçuk Balkan kimdir? CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Selçuk Balkan kimdir? CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan&#039;ın hayatı, biyografisi ve vaatleri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Selçuk Balkan'ın eğitim durumu, vaatleri ve mesleği nedir merak ediliyor. İşte, detaylar...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İzmir Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan'ın hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Detaylar haberimizde...

SELÇUK BALKAN KİMDİR?

Selçuk Balkan, 1984 yılında Urla'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Urla'da tamamladı. Lisans eğitimini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesinde Mimarlık Bölümünde mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede tamamlamıştır. 

Aktif siyasi hayatına 2024 yılında CHP'den Meclis Üyesi seçilerek başladı. Urla Belediyesinde iki dönem süren Meclis Üyeliği görevi boyunca İmar Komisyon Başkanlığı, Divan Katipliği ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği komisyon Üyeliği görevlerini üstlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çevre derneklerine üye olan Balkan, İzmir Mimarlar Odası 2013-2018 yılları arasında Urla Temsilciliği görevini sürdürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Kalkınma Ajansı’na yaptırdığı, Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi projesinde Urla ve Yarımada için görev aldı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile  "Kırsal Soylulaştırma" ve  "Planlama ve Mimari Önceliklerin Saptanması” projelerinde yer aldı.

Selçuk Balkan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Urla Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Balkan'ın seçim vaatleri arasında Urla'da farklı kültürlerin uyum içinde yaşadığı, yüksek eğitim standartlarıyla, tarihi ve kültürüyle zenginleşen bir yaşam kalitesine ulaşmak yer alıyor. 

 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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