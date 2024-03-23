Serdal Bulut'un hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 09:25 - Güncelleme: 23 Mart 2024 09:37 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Aydın için vaatleri neler? Peki, Aydın'dan aday olan Serdal Bulut ne iş yapıyor, eğitim durumu nedir? Serdal Bulut'a dair merak edilen detaylar haberimizde...