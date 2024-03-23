Serdal Bulut'un hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut kimdir?
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2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Aydın için vaatleri neler? Peki, Aydın'dan aday olan Serdal Bulut ne iş yapıyor, eğitim durumu nedir? Serdal Bulut'a dair merak edilen detaylar haberimizde...
2024 Yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının hayat hikayeleri ve seçim vaatleri dikkat çekiyor. Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Aydın'dan aday olan Serdal Bulut'un eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Serdal Bulut'un hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik
SERDAL BULUT KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut, üniversite mezunu ve turizm işiyle uğraşmakta.
Kaynak: Türkiye Gazetesi