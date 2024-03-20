Serdar İnce'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Serdar İnce'nin vaatleri

2024 yerel seçimler kapsamında birçok konu gündeme gelmekte. Vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini ve vaatlerini merak ediyor. Deva Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Serdar İnce kim, nereli, kaç yaşında? Serdar İnce'ye dair merak edilen detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Serdar İnce'nin kim olduğu merak ediliyor. Deva Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı kimdir, sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Sivas'tan aday olan Serdar İnce kim, nereli, ne iş yapıyor? Sivas için vaatleri neler? Serdar İnce'nin hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik

SERDAR İNCE KİMDİR?

Serdar İnce, 1978 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamlayan İnce, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı ve Yüksek Mimar unvanını aldı.

Evli ve üç babası olan Serdar İnce, 2005 yılında itibaren kendi mimarlık ofisinde projeler üretmektedir. Üç dönem TMMOB Mimarlar Odası Sivas İl Başkanlığı görevini yerine getirmiştir.

2011-2014 yılları arasında Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kurul Üyeliği yapan İnce, 2016-2019 yıllarında Sivas Kent Konseyi Başkanlığı yaptı.