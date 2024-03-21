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Haberler > Biyografi > Suat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç'ın biyografisi

Suat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç'ın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Suat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç&#039;ın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde dair pek çok konu gündemi meşgul ederken belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? Suat Kılıç'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Suat Kılıç'ın hayatına dair detaylar haberimizde

2024 yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Ankara'dan aday olan Suat Kılıç evli mi, eğitim durumu nedir? Ankara için vaatleri neler? Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç'ın hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik 

SUAT KILIÇ KİMDİR?

Suat Kılıç, 1972 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Samsun 19 Mayıs Lisesinden mezun olan Kılıç, eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Avukatlık stajını Ankara Barosunda yaptı. Avukat, gazeteci ve yazar Suat Kılıç, Kanal7, NTV ve Kanal D'de çalıştı. Sarı basın kartı sahibidir. 

22,23 ve 24.dönemlerde Samsun Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. AK PARTİ Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. TBMM Başkanlık Divanı, Anayasa Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinde görev aldı. 

3 Kasım 2002 seçimleri ile milletvekilliği görevi başlayan Kılıç'ın görev süresi 7 haziran 2025 seçimleri ile son buldu. 

2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Suat Kılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.  

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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