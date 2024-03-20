Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Şükrü Sarıdere kimdir? Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Şükrü Sarıdere'nin biyografisi

Şükrü Sarıdere kimdir? Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Şükrü Sarıdere'nin biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şükrü Sarıdere kimdir? Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Şükrü Sarıdere&#039;nin biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Şükrü Sarıdere'nin biyografisi ve seçim vaatleri merak ediliyor. Afyonkarahisar'dan aday olan Şükrü Sarıdere kimdir, nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, Şükrü Sarıdere'nin hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatandaşlar 31 Mart Pazar günü belediye başkan adaylarına oy vermek için sandık başında toplanacak. Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Şükrü Sarıdere kimdir, nereli, kaç yaşında? Şükrü Sarıdere'nin eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Afyonkarahisar'dan aday olan Şükrü Sarıdere'nin hayatına dair merak edilen detayları sizler için derledik

ŞÜKRÜ SARIDERE KİMDİR?

Şükrü Sarıdere, 1996 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Sarıdere, Avrupa Birliği hukuku üzerine yüksek lisans yapıyor. Şükrü Sarıdere'nin İstanbul'da sanat hukuku alanında faaliyer gösteren hukuk bürosu bulunuyor. Pek çok ünlü ses sanatçısı, ressam ve heykletıraşın hukuki danışmanlığını yapıyor. Aynı zamanda Uluslararası Sanat Hukuk Derneği Başkanlığı görevini yürütüyor. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hamza Milli'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli kimdir? - BiyografiHamza Milli'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli kimdir?Erkan İrven kimdir? Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven'in biyografisi - BiyografiErkan İrven kimdir? Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven'in biyografisiFatih Keleş'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş kimdir? - BiyografiFatih Keleş'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş kimdir?Abdülkadir Kerimoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu nereli? - BiyografiAbdülkadir Kerimoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu nereli?Mesut Yıldırım kimdir? Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım biyografisi ve hayatı - BiyografiMesut Yıldırım kimdir? Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım biyografisi ve hayatıSerdar İnce'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Serdar İnce'nin vaatleri - BiyografiSerdar İnce'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Serdar İnce'nin vaatleriPınar Kuk'un hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Pınar Kuk kimdir? - BiyografiPınar Kuk'un hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Pınar Kuk kimdir?Fatma Altuntaş kimdir, nereli? Deva Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Altuntaş'ın biyografisi - BiyografiFatma Altuntaş kimdir, nereli? Deva Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Altuntaş'ın biyografisiRecep Gerçek'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Recep Gerçek nereli? - BiyografiRecep Gerçek'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Recep Gerçek nereli?Tuna Tokuç kimdir? Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç'un biyografisi - BiyografiTuna Tokuç kimdir? Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç'un biyografisi
Sonraki Haber Yükleniyor...