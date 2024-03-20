Şükrü Sarıdere kimdir? Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Şükrü Sarıdere'nin biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 21:30 - Güncelleme: 20 Mart 2024 21:49 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Şükrü Sarıdere'nin biyografisi ve seçim vaatleri merak ediliyor. Afyonkarahisar'dan aday olan Şükrü Sarıdere kimdir, nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, Şükrü Sarıdere'nin hayatı ve biyografisi