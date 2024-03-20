Şükrü Sarıdere kimdir? Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Şükrü Sarıdere'nin biyografisi
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Şükrü Sarıdere'nin biyografisi ve seçim vaatleri merak ediliyor. Afyonkarahisar'dan aday olan Şükrü Sarıdere kimdir, nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, Şükrü Sarıdere'nin hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatandaşlar 31 Mart Pazar günü belediye başkan adaylarına oy vermek için sandık başında toplanacak. Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Şükrü Sarıdere kimdir, nereli, kaç yaşında? Şükrü Sarıdere'nin eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Afyonkarahisar'dan aday olan Şükrü Sarıdere'nin hayatına dair merak edilen detayları sizler için derledik
ŞÜKRÜ SARIDERE KİMDİR?
Şükrü Sarıdere, 1996 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Sarıdere, Avrupa Birliği hukuku üzerine yüksek lisans yapıyor. Şükrü Sarıdere'nin İstanbul'da sanat hukuku alanında faaliyer gösteren hukuk bürosu bulunuyor. Pek çok ünlü ses sanatçısı, ressam ve heykletıraşın hukuki danışmanlığını yapıyor. Aynı zamanda Uluslararası Sanat Hukuk Derneği Başkanlığı görevini yürütüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi