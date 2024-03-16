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Haberler > Biyografi > Süleyman Akar'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar hakkında merak edilenler

Süleyman Akar'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar hakkında merak edilenler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süleyman Akar&#039;ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar hakkında merak edilenler
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Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar'ın kim olduğu ve memleketi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mardin'den aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Süleyman Akar'ın kariyer hayatı nasıl? Detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimlerinde aday olan İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar kimdir, ne iş yapıyor? Süleyman Akar kaç yaşında, nereli? Süleyman Akar'ın Mardin için seçim hazırlıkları neler? Mardin'den aday olan Süleyman Akar'ın eğitim durumu nedir, evli mi? Yerel seçimlere dair pek çok konu gündeme geliyor. Süleyman Akar'ın kariyer geçmişi nasıl? Süleyman Akar'ın hayatı hakkındaki bilgiler ve detayları cevapladık 

SÜLEYMAN AKAR KİMDİR?

İş insanı olan Süleyman Akar, 1976 yılında Batman'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2013-2019 yılları arasında  Y PAY PET A.Ş. Yönetim Kurulu başkanı oldu. 2018 yılından itibaren İyi Parti Mardin Kurucu İl Başkanı olarak görev yapmakta.

2024 yerel seçimlerinde İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Süleyman Akar, evli ve üç çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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