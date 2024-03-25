Sümeyye Kızıltepe kimdir? Dem Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Sümeyye Kızıltepe'nin biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Bitlis Belediye Başkan Adayı Sümeyye Kızıltepe kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Sümeyye Kızıltepe, Bitlis için vaatlerini açıkladı mı? Detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve seçim çalışmaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bitlis'ten aday olan Belediye Başkan Adayı Sümeyye Kızıltepe kimdir, ne iş yapıyor, memleketi neresi? Yerel seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sümeyye Kızıltepe, Bitlis için vaatlerini açıkladı mı? Sümeyye Kızıltepe'nin hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik

SÜMEYYE KIZILTEPE KİMDİR?

Sümeyye Kızıltepe, 2024 yerel seçimler kapsamında Bitlis Belediye Başkan Adayı oldu.