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Haberler > Biyografi > Tanju Çelik'in hayatı ve biyografisi! CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kimdir, nereli?

Tanju Çelik'in hayatı ve biyografisi! CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kimdir, nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tanju Çelik&#039;in hayatı ve biyografisi! CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kimdir, nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik'in hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Tanju Çelik'in eğitim durumu, vaatleri ve mesleği nedir merak ediliyor. İşte, detaylar...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik'in hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Detaylar haberimizde...

TANJU ÇELİK KİMDİR?

Tanju Çelik, 1972 yılında Bergama Sarıdere Köyü'nde doğdu. Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Uzmanlığını çocuk hastalıkları üzerine yapan Çelik, 1999 yılında İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde Araştırma Görevlisi oldu. Aynı hastanede 2 yıl Başhekim Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2005 yılında Bergama Devlet Hastanesi'ne geldi ve burada 5 yıl çalıştı. 2009 yılında Yardımcı. Doç. Dr. ünvanıyla, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda göreve başladı. 2012 yılında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde uzman doktor olarak geri döndü. Burada 2016 yılında Doçent Doktor ünvanını alarak 2017 yılında Başhekim oldu. 2020 yılına kadar Başhekimlik görevini sürdüren Çelik, 2023 yılında Profesör ünvanını aldı. Pek çok bilimsel çatıda yer aldı ve çalışmalarda bulundu. 

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Bergama Belediye Başkan Adayı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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