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Haberler > Biyografi > Tuna Tokuç kimdir? Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç'un biyografisi

Tuna Tokuç kimdir? Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç'un biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tuna Tokuç kimdir? Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç&#039;un biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Isparta Belediye Başkan Adayı kimdir? 2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç kim, nereli, ne iş yapıyor? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Isparta'dan aday olan Tuna Tokuç'un eğitim durumu nedir, evli mi? İşte, Tuna Tokuç'un hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Isparta'dan aday olan Tuna Tokuç'un seçim vaatleri neler, kariyer hayatı nasıl? Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı araştırılıyor. Merak edilenleri sizler için araştırdık 

TUNA TOKUÇ KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı olan Tuna Tokuç, muhasebeci ve üniversite mezunudur. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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