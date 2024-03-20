Tuna Tokuç kimdir? Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç'un biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 16:16 - Güncelleme: 20 Mart 2024 16:31 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Isparta Belediye Başkan Adayı kimdir? 2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç kim, nereli, ne iş yapıyor? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Isparta'dan aday olan Tuna Tokuç'un eğitim durumu nedir, evli mi? İşte, Tuna Tokuç'un hayatı ve biyografisi