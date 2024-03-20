Tuna Tokuç kimdir? Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç'un biyografisi
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Isparta Belediye Başkan Adayı kimdir? 2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç kim, nereli, ne iş yapıyor? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Isparta'dan aday olan Tuna Tokuç'un eğitim durumu nedir, evli mi? İşte, Tuna Tokuç'un hayatı ve biyografisi
Vatandaşlar, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Tuna Tokuç kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Isparta'dan aday olan Tuna Tokuç'un seçim vaatleri neler, kariyer hayatı nasıl? Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı araştırılıyor. Merak edilenleri sizler için araştırdık
TUNA TOKUÇ KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı olan Tuna Tokuç, muhasebeci ve üniversite mezunudur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi