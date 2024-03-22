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Haberler > Biyografi > Uğur Şen'in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kimdir?

Uğur Şen'in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uğur Şen&#039;in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Uğur Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Kars'tan aday olan Uğur Şen'in eğitim durumu nedir, hangi okulda eğitim gördü? Evli mi? Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen'in hayatı ve biyografisi haberimizde

2024 yerel seçimleri 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Yerel seçimlere dair pek çok konu gündeme geliyor. Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Kars'tan aday olan Uğur Şen'in kariyer hayatı ve eğitim durumu merak ediliyor. Uğur Şen evli mi, mesleği nedir? Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen'in hayatı hakkında bilgiler ve detaylar

UĞUR ŞEN KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen, üniversite mezunudur. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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