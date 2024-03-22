Uğur Şen'in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mart 2024 14:42 - Güncelleme: 22 Mart 2024 14:54 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Uğur Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Kars'tan aday olan Uğur Şen'in eğitim durumu nedir, hangi okulda eğitim gördü? Evli mi? Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen'in hayatı ve biyografisi haberimizde