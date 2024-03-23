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Haberler > Biyografi > Ümit Özkurt kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt'un biyografisi

Ümit Özkurt kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt'un biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ümit Özkurt kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt&#039;un biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt'un biyografisi, kariyer hayatı merak ediliyor. Ümit Özkurt kimdir, nereli, evli mi? Antalya'dan aday olan Ümit Özkurt kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Ümit Özkurt'un hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları vatandaşlar tarafından soruluyor. Antalya'dan aday olan Ümit Özkurt'un eğitim durumu ve mesleği nedir? Hangi okuldan mezun oldu? Ümit Özkurt'un Antalya için vaatleri neler? Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt'un hayatına dair merak edilen bilgiler ve detaylar içeriğimizde

ÜMİT ÖZKURT KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt, makine mühendisi ve üniversite mezunudur.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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