Ümit Özkurt kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt'un biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 09:10 - Güncelleme: 23 Mart 2024 09:18 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt'un biyografisi, kariyer hayatı merak ediliyor. Ümit Özkurt kimdir, nereli, evli mi? Antalya'dan aday olan Ümit Özkurt kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Ümit Özkurt'un hayatı ve biyografisi