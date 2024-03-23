Ümit Özkurt kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt'un biyografisi
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Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt'un biyografisi, kariyer hayatı merak ediliyor. Ümit Özkurt kimdir, nereli, evli mi? Antalya'dan aday olan Ümit Özkurt kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Ümit Özkurt'un hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları vatandaşlar tarafından soruluyor. Antalya'dan aday olan Ümit Özkurt'un eğitim durumu ve mesleği nedir? Hangi okuldan mezun oldu? Ümit Özkurt'un Antalya için vaatleri neler? Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt'un hayatına dair merak edilen bilgiler ve detaylar içeriğimizde
ÜMİT ÖZKURT KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt, makine mühendisi ve üniversite mezunudur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi