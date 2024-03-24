Umut Yanar'ın hayatı ve biyografisi! Zafer Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Umut Yanar kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mart 2024 11:13 - Güncelleme: 24 Mart 2024 11:26 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Adana'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Umut Yanar kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından arama motorlarına yazılıyor. Umut Yanar kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Umut Yanar'ın Adana halkı için vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi