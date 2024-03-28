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Haberler > Biyografi > Veli Arslan'ın hayatı ve biyografisi! AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan nereli?

Veli Arslan'ın hayatı ve biyografisi! AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Veli Arslan&#039;ın hayatı ve biyografisi! AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında İlçe Belediye Başkan Adaylarının biyografileri ve seçim çalışmaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kadıköy'den aday olan Veli Arslan kimdir, kaç yaşında, nerede doğdu? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Detaylar haberimizde

31 Mart yerel seçimler kapsamında İl Belediye Başkan Adaylarının biyografileri kadar İlçe Belediye Başkan Adaylarının da biyografileri ön plana çıkıyor. Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? Veli Arslan'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Kadıköy'den aday olan Veli Arslan'a dair merak edilenleri sizler için araştırdık 

VELİ ARSLAN KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Veli Arslan, aslen Tokatlıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Kharkiv National University- International Finance bölümünden mezun oldu. 2008 yılında kendi şirketini kurdu. Aslan Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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