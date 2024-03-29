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Haberler > Biyografi > Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in biyografisi

Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin&#039;in biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Veli Gündüz, Mamaklı mı? Belediye Başkan Adaylarının biyografileri araştırılıyor. Veli Gündüz'ün kariyer hayatı ne zaman başladı? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İlçe Belediye Başkan Adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları ön plana çıkıyor. Mamak'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz kimdir, nerede, ne zaman doğdu? Kariyer hayatı nasıl başladı? Veli Gündüz'ün eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Hayatı hakkında merak edilen detayları sizler için araştırdık 

VELİ GÜNDÜZ KİMDİR?

Veli Gündüz, 1963 yılında Çorum Alaca'da dünyaya geldi. 1990 yılından bu yana Ankara, Mamak'ta ikamet etmekte. Siyasi hayata 2002 yılında CHP İl Başkan Yardımcısı olarak başladı. Ardından aynı yıl Mamak CHP İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. 2003 yılında ise CHP Mamak İlçe Başkanı olarak seçildi ve bu bölgede faaliyetlerini sürdürdü.

Sırasıyla Ankara 1. Bölge Milletvekili adaylığı, CHP Mamak Belediye Başkan Adaylığı ve CHP parti meclisi görevlerini başarıyla yürüttü. 

Siyasi çalışmalar ile yetinmeyen Veli Gündüz, çeşitli sivil toplum örgütlerinde yer aldı. 

Evli ve üç çocuk babası olan Veli Gündüz Şahin, esnaflık faaliyetlerini Mamak’ta sürdürmekte.  Veli Gündüz, Mamak halkı ile iç içe olan olmanın avantajı ile hakın sorunlarıyla yakından ilgilenme fırsatı yakalıyor. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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