Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Viyan Tekce'nin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı Viyan Tekce nereli?

Viyan Tekce'nin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı Viyan Tekce nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Viyan Tekce&#039;nin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı Viyan Tekce nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Batman'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Viyan Tekce kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri merak ediliyor. Viyan Tekce kaç yaşında, eğitim durumu nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Batman'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Viyan Tekce kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Batman halkı için vaatleri neler?  Eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Viyan Tekce'nin kariyer hayatı ne zaman başladı? Batman'dan aday olan Viyan Tekce'nin hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik 

VİYAN TEKCE KİMDİR?

Viyan Tekce, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sevim Şimşek Bayram kimdir? Dem Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevim Şimşek Bayram'ın biyografisi - BiyografiSevim Şimşek Bayram kimdir? Dem Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevim Şimşek Bayram'ın biyografisiLeyla Üzüm'ün hayatı ve biyografisi! Dem Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Leyla Üzüm kimdir? - BiyografiLeyla Üzüm'ün hayatı ve biyografisi! Dem Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Leyla Üzüm kimdir?Zeynep Toptaş Yılmaz kimdir? Dem Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Z. Toptaş Yılmaz'ın biyografisi - BiyografiZeynep Toptaş Yılmaz kimdir? Dem Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Z. Toptaş Yılmaz'ın biyografisiBartu Soral kimdir? Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bartu Soral'ın mesleki kariyeri - BiyografiBartu Soral kimdir? Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bartu Soral'ın mesleki kariyeriAzmi Karamahmutoğlu kimdir? Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun biyografisi - BiyografiAzmi Karamahmutoğlu kimdir? Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun biyografisiİnci Aydın'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Aydın kimdir? - Biyografiİnci Aydın'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Aydın kimdir?Gülbahar Gündüz kimdir? Dem Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülbahar Gündüz'ün biyografisi - BiyografiGülbahar Gündüz kimdir? Dem Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülbahar Gündüz'ün biyografisiEngin Güleser'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Engin Güleser kimdir? - BiyografiEngin Güleser'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Engin Güleser kimdir?Cevahir Kayar kimdir? Dem Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevahir Kayar'ın biyografisi - BiyografiCevahir Kayar kimdir? Dem Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevahir Kayar'ın biyografisiGamze Toprak'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gamze Toprak kimdir? - BiyografiGamze Toprak'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gamze Toprak kimdir?
Sonraki Haber Yükleniyor...