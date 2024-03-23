Viyan Tekce'nin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı Viyan Tekce nereli?
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Batman'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Viyan Tekce kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri merak ediliyor. Viyan Tekce kaç yaşında, eğitim durumu nedir? İşte, hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Batman'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Viyan Tekce kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Batman halkı için vaatleri neler? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Viyan Tekce'nin kariyer hayatı ne zaman başladı? Batman'dan aday olan Viyan Tekce'nin hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik
VİYAN TEKCE KİMDİR?
Viyan Tekce, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi