Viyan Tekce'nin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı Viyan Tekce nereli?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 16:47 - Güncelleme: 23 Mart 2024 16:58 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Batman'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Viyan Tekce kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri merak ediliyor. Viyan Tekce kaç yaşında, eğitim durumu nedir? İşte, hayatı ve biyografisi