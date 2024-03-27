Volkan Yılmaz kimdir? MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ın biyografisi

Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Vatandaşlar mahalli İdareler seçimi için adayların kim olduğunu araştırıyor. Silivri'den aday olan Volkan Yılmaz'ın eğitim durumu nedir, evli mi? Volkan Yılmaz'ın biyografisi merak ediliyor. İşte, hayatı ve biyografisi

Silivri'den aday olan Belediye Başkan Adayı kimdir? MHP'den Silivri ilçesinde aday olan Volkan Yılmaz kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? Volkan Yılmaz'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimler gerçekleşecek. Silivri'den aday olan Volkan Yılmaz'ın hayatına dair detaylar içeriğimizde

VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

1972 yılında İstanbul Silivri İlçesinin Kamiloba Mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladı. Daha sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünden mezun oldu.

İş hayatına erkenden adım atan Volkan Yılmaz, Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucusu aynı zamanda Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikasının Yüksek İstişare Konseyi üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesinin müteveli heyetindedir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yapan Yılmaz, bir dönem Silivrispor forması giymiştir.

MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunda. 2012- 2019 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olarak görev yapan Volkan Yılmaz, 25 ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.bölge Milletvekili adayı oldu.

Volkan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.







