Yakup Odabaş'ın hayatı ve biyografisi! CHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı nereli?

2024 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Gölbaşı'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? Yakup Odabaşı'nın biyografisi araştırılıyor. İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerine saylı günler kaldı. Seçmenler, 31 Mart Pazar günü adaylarına oy vermek için sandık başında buluşacak. Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Yakup Gölbaşı'nın biyografisine ve kariyer hayatına dair detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hayatı hakkındaki bilgiler ve detayları sizler için derledik

YAKUP ODABAŞI KİMDİR?

Yakup Odabaşı, 1960 yılında Ankara'nın, Gölbaşı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gölbaşı'da tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. İş hayatına, ticaret ve sanayi kuruluşlarında ekonomi danışmanlığı yaparak başladı. İlerleyen yıllarda koordinatör olarak iş hayatına devam etti. Siyasi hayatına ilk adımı Milliyetçi Hareket Partisi ile oldu. MHP'de iki dönem kurucu İlçe Başkanlığı görevini yerine getirdi. Gölbaşı Belediye Başkanlığı yapan Odabaşı, Başkent İktisatçılar Birliği ve Ankaralılar Derneği üyesidir.

Evli ve iki çocuk sahibidir.