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Haberler > Biyografi > Yunus Emre Özdemir'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Özdemir nereli?

Yunus Emre Özdemir'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Özdemir nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yunus Emre Özdemir&#039;in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Özdemir nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerine dair birçok konu gündeme geliyor. Belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri ön planı çıkıyor. Deva Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Özdemir kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Çorum'dan aday olan Yunus Emre Özdemir'in mesleği ve eğitim durumu nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları devam ederken belediye başkan adaylarının seçim vaatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Deva Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Özdemir kimdir, kaç  yaşında, memleketi neresi? Çorum için vaatleri neler? Çorum'dan aday olan Yunus Emre Özdemir'in mesleği ve eğitim durumu nedir? Evli mi? Yunus Emre Özdemir'in hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik 

YUNUS EMRE ÖZDEMİR KİMDİR?

Deva Partisi Çorum İl Başkanı AV. Yunus Emre Özdemir, Çorum'da dünyaya geldi. Eğitimini Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

10 yıldır Çorum Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık ve arabbuluculuk yapan Yunus Emre Özdemir, evli ve bir kız çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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