Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Yusuf Türkmen'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir?

Yusuf Türkmen'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yusuf Türkmen&#039;in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen'in biyografisi ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Erzurum'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 Yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının biyografileri ve  kariyer hayatları öne çıkıyor. Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Erzurum için vaatlerini açıkladı mı? Erzurum'dan aday olan Yusuf Türkmen'in eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Yusuf Türkmen'in hayatı merak ediliyor. Yusuf Türkmen'in hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik 

YUSUF TÜRKMEN KİMDİR?

Yusuf Türkmen 1978 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlayan Türkmen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 

Ankara Hukuk Barosunda Avukatlık stajını tamamladıktan sonra aynı yıl sonunda kurcusu olduğu Beyan Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda avukatlık mesliğini icra etmeye başladı. 

Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Bölümünde tamamladı. Ardından Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde Doktora eğitimine başladı ve halen devam etmekte. 

Yusuf Türkmen, İdeal Toplum Platformu Kurucu Başkanı, Aras Düşünce Platformu Kurucusu ve sözcüsü, Adalet Gönüllüleri Derneği üyesidir.

Yusuf Türkmen siyasete adımını ilk olarak Fazilet partisinde atmıştır. Daha sonra Saadet Partisi Keçiören İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, Seçim İşleri Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 

2010'da Halkın Sesi Partisi Genel Merkez parti kurucuları arasında yer alan Yusuf Türkmen, aynı partide Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve Genel Merkez Teşkilat Başkan yardımcılığı görevlini yerine getirmiştir.

Yusuf Türkmen, evli ve İngilizce bilmektedir. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gülşen Işık'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Gülşen Işık aslen nereli - BiyografiGülşen Işık'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Gülşen Işık aslen nereliŞükrü Sarıdere kimdir? Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Şükrü Sarıdere'nin biyografisi - BiyografiŞükrü Sarıdere kimdir? Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Şükrü Sarıdere'nin biyografisiHamza Milli'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli kimdir? - BiyografiHamza Milli'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli kimdir?Erkan İrven kimdir? Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven'in biyografisi - BiyografiErkan İrven kimdir? Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven'in biyografisiFatih Keleş'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş kimdir? - BiyografiFatih Keleş'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş kimdir?Abdülkadir Kerimoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu nereli? - BiyografiAbdülkadir Kerimoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu nereli?Mesut Yıldırım kimdir? Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım biyografisi ve hayatı - BiyografiMesut Yıldırım kimdir? Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım biyografisi ve hayatıSerdar İnce'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Serdar İnce'nin vaatleri - BiyografiSerdar İnce'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Serdar İnce'nin vaatleriPınar Kuk'un hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Pınar Kuk kimdir? - BiyografiPınar Kuk'un hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Pınar Kuk kimdir?Fatma Altuntaş kimdir, nereli? Deva Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Altuntaş'ın biyografisi - BiyografiFatma Altuntaş kimdir, nereli? Deva Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Altuntaş'ın biyografisi
Sonraki Haber Yükleniyor...