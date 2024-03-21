Yusuf Türkmen'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir?
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2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen'in biyografisi ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Erzurum'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi
2024 Yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları öne çıkıyor. Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Erzurum için vaatlerini açıkladı mı? Erzurum'dan aday olan Yusuf Türkmen'in eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Yusuf Türkmen'in hayatı merak ediliyor. Yusuf Türkmen'in hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik
YUSUF TÜRKMEN KİMDİR?
Yusuf Türkmen 1978 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlayan Türkmen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Ankara Hukuk Barosunda Avukatlık stajını tamamladıktan sonra aynı yıl sonunda kurcusu olduğu Beyan Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda avukatlık mesliğini icra etmeye başladı.
Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Bölümünde tamamladı. Ardından Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde Doktora eğitimine başladı ve halen devam etmekte.
Yusuf Türkmen, İdeal Toplum Platformu Kurucu Başkanı, Aras Düşünce Platformu Kurucusu ve sözcüsü, Adalet Gönüllüleri Derneği üyesidir.
Yusuf Türkmen siyasete adımını ilk olarak Fazilet partisinde atmıştır. Daha sonra Saadet Partisi Keçiören İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, Seçim İşleri Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı yapmıştır.
2010'da Halkın Sesi Partisi Genel Merkez parti kurucuları arasında yer alan Yusuf Türkmen, aynı partide Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve Genel Merkez Teşkilat Başkan yardımcılığı görevlini yerine getirmiştir.
Yusuf Türkmen, evli ve İngilizce bilmektedir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi