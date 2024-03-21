Yusuf Türkmen'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 09:08 - Güncelleme: 21 Mart 2024 09:30 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen'in biyografisi ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Erzurum'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi