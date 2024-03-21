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Haberler > Biyografi > Zekai Narin'in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin kimdir

Zekai Narin'in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin kimdir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zekai Narin&#039;in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin kimdir

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Kırklareli'den aday olan Zekai Narin'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Kırklareli için vaatlerini açıkladı mı? İşte, hayatı ve biyografisi

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri öne çıkıyor. Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırklareli'den aday olan Zekai Narin'in eğitim durumu ne, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? Kırklareli için vaatleri neler? Zekai Narin'in hayatına dair merak edilen detaylar içeriğimizde

ZEKAİ NARİN KİMDİR? 

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin, lise mezunu ve iş insanıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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