Zekai Narin'in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin kimdir

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 13:47 - Güncelleme: 21 Mart 2024 13:56 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Kırklareli'den aday olan Zekai Narin'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Kırklareli için vaatlerini açıkladı mı? İşte, hayatı ve biyografisi