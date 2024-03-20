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Haberler > Biyografi > Zekai Sana kimdir? CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana'nın biyografisi

Zekai Sana kimdir? CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana'nın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zekai Sana kimdir? CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana&#039;nın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana kimdir, ne iş yapıyor, nereleri? 2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini araştırıyor. Zekai Sana'nın eğitim durumu nedir, evli mi? Zekai Sana'nın hayatı ve biyografisi haberimizde...

2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme gelmekle beraber belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri öne çıkıyor. CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Ordu'dan aday olan Zekai Sana evli mi, kaç yaşında? Ordu için vaatlerini açıkladı mı? Zekai Sana'nın hayatına dair araştırmalar devam edilyor. CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana'nın hayatına dair merak edilenleri cevapladık 

ZEKAİ SANA KİMDİR?

Zekai Sana, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Üniversite hayatına Ankara Eğitim Enstitüsünde başlayan Zekai Sana, ardından Gazi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. İlerleyen yıllarda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine başlayarak başarılı bir akademik kariyer inşa etti. Sümerbank Genel Müdürlüğünde memur olarak başlayan Sana, burada 6 yıl görev aldı. 

2024 yerel seçimlerinde CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Zekai Sana, evli ve iki çocuk babasıdır.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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