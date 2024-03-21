Zeki Kahraman kimdir? Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeki Kahraman'ın biyografisi
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimler kapsamında Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeki Kahraman'ın biyografisi ve seçim vaatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Zeki Kahraman nereli, kaç yaşında, kim? Evli mi? Detaylar haberimizde
Yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. 31 Mart Pazar günü halk adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeki Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Bursa'dan aday olan Zeki Kahraman'ın mesleği nedir, evli mi? Bursa için vaatlerini açıkladı mı? Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeki Kahraman'ın hayatına dair merak edilen detayları sizler için araştırdık
ZEKİ KAHRAMAN KİMDİR?
Zeki Kahraman, 1966 yılında Bulgaristan Eğridere'de dünyaya geldi. Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesinden mezun olan Kahraman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı. Ardından Serbest Avukat olarak çalışmaya başladı.
ÇHD Bursa Şube Başkanlığı ve Bursa Barosu Başkanlığı yapmıştır. Bursa Barosu Genel Sekreterliği ve Baro Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
BAL-GÖÇ ve Eğridereliler Kültür Dayanışma Derneği üyesi Zeki Karaman, iki çocuk babasıdır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi