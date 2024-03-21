Zeki Kahraman kimdir? Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeki Kahraman'ın biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 09:38 - Güncelleme: 21 Mart 2024 09:55 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeki Kahraman'ın biyografisi ve seçim vaatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Zeki Kahraman nereli, kaç yaşında, kim? Evli mi? Detaylar haberimizde