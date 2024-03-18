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Haberler > Biyografi > Zeki Kılıç'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç nereli

Zeki Kılıç'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç nereli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zeki Kılıç&#039;ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç nereli

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç kimdir, ne iş yapıyor, nereli? Sivas Belediye Başkan Adayı kim, 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu merak ediliyor. Sivas'tan aday olan Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündemi meşgul ediyor. Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç kimdir, ne iş yapıyor, nereli? Sivas için vaatleri neler? Zeki Kılıç'ın eğitim durumu ve kariyer hayatı nasıl? Sivas Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç kaç yaşında, memleketi neresi? 2024 Yerel seçimlerinde Sivas'tan aday olan Zeki Kılıç hangi okullardan mezun oldu, evli mi? Zeki Kılıç'ın hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için derledik 

ZEKİ KILIÇ KİMDİR?

20024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı olan Zeki Kılıç, üniversite mezunu ve esnaftır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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