Zeki Kılıç'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç nereli

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mart 2024 10:38 - Güncelleme: 18 Mart 2024 10:55 - Güncelleme:

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Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç kimdir, ne iş yapıyor, nereli? Sivas Belediye Başkan Adayı kim, 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu merak ediliyor. Sivas'tan aday olan Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Detaylar haberimizde...