Zeydan Karalar'ın hayatı ve biyografisi! CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar nereli

2024 yerel seçimler kapsamında pek çok konu gündeme gelmekte. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Zeydan Karalar'ın seçim vaatleri neler? Adana'dan aday olan Zeydan Karalar'ın mesleği ve eğitim durumu nedir? Detaylar haberimizde...

31 Mart'ta vatandaşlar belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar kimdir, kaç yaşında? Seçim vaatleri neler? Zeydan Karalar'ın biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zeydan Karalar'ın eğitim durumu nedir, ne iş yapıyor? Evli mi? Zeydan Karalar'ın hayatına dair bilgiler ve detaylar içeriğimizde

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da gördü. 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü tamamladı. 1981 yılında, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçilen Zeydan Karalar Türkiye'nin en geç oda başkanı unvanını elde etti. 1996-2007 yıllarında arasında Okan Tekstil A.Ş'de Genel Müdürlük yaptı. 2005 yılında A-TEKS Mühendislik şirketini kurdu. 3 yıl sonra ikinci şirketi Başkent Pres'i kurdu.

2010'da CHP Adana İl Başkanlığına atanan Karalar, 2014'te Türkiye yerel seçimler kapsamında Adana Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı görevine başladı. 2019 yılında CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçildi.

Zeydan Karalar, 2024 yerel seçimlerinde CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Arapça ve Almanca bilen Zeydan Karalar, evli ve üç çocuk babasıdır.