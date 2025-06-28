110 ışık yılı uzakta yeni bir ötegezegen keşfedildi! James Webb teleskobu yarih yazdı

Gökbilimciler, Dünya'dan 110 ışık yılı uzaklıkta yer alan bir ötegezegeni ilk kez doğrudan görüntülemeyi başardı.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Temmuz 2022'de bilim operasyonlarına başlamasından bu yana ilk kez bir ötegezegenin doğrudan görüntüsünü elde etti. Dünya'dan yaklaşık 110 ışık yılı uzaklıktaki bu gökcismi, Samanyolu’ndaki ötegezegen araştırmalarında çığır açan bir gelişme olarak duyuruldu.

YENİ KEŞFİN ADI: TWA 7 B

Gözlemlenen gezegene "TWA 7 b" adı verildi. Antlia takımyıldızında yer alan ve genç bir yıldız olan TWA 7'nin yörüngesinde dönen bu ötegezegen, Satürn'e benzer kütleye sahip. Uzmanlar, görüntünün Webb Teleskobu üzerindeki MIRI (Orta Kızılötesi Enstrüman) ile çekildiğini açıkladı. MIRI üzerindeki koronagraf teknolojisi, yıldızın parlak ışığını engelleyerek gezegenin doğrudan görülmesini sağladı.

BİLİM İNSANLARINDAN RESMİ AÇIKLAMA

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), gözlemin ardından yapılan analizlerde "Potansiyel bir gözlem yanlılığı olasılığı ortadan kaldırıldıktan sonra, bilim insanları bunun büyük olasılıkla bir dış gezegen olduğu sonucuna vardılar" ifadesini kullandı.

Araştırma ekibinin başındaki isim tarafından yürütülen çalışma, Nature dergisinde yayımlandı.

ENKAZ DİSKİNDE GİZLENEN DÜNYA DIŞI KOMŞU

Bilim insanları, TWA 7 yıldızının etrafındaki toz ve kayalık parçalar içeren enkaz diskinde daha önce üç belirgin halka tespit etmişti. Bu halkalar arasında iki dar ve neredeyse boş alan bulunuyordu. Yeni görüntü, gezegenin tam konumunda bu halkalardan birinde ince bir yapı ve bir "delik" oluşumunu ortaya çıkardı.

Merkezden yapılan açıklamada "Detaylı simülasyonlar gerçekten de gezegenin tam konumunda ince bir halka ve bir 'delik' oluşumunu doğruladı" denildi.

SATÜRN KÜTLESİNDE, 10 KAT DAHA HAFİF

Yeni keşfedilen TWA 7 b, daha önce doğrudan görüntülenen ötegezegenlerden yaklaşık 10 kat daha hafif bir kütleye sahip. Satürn’e benzer kütlesi ve genç yaşı sayesinde, orta kızılötesi termal dalga boylarında parlak şekilde tespit edilebildi.

Araştırmacılar, bu tür genç ve sıcak gezegenlerin, daha eski gezegenlerden daha parlak oldukları için doğrudan görüntülenmesinin daha kolay olduğunu belirtti.

YENİ BİR ÇAĞIN KAPISI ARALANIYOR

James Webb Uzay Teleskobu'nun bu keşfi, dış gezegenlerin doğrudan görüntülenmesinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Merkezden yapılan açıklamada "Bu sonuç, Güneş Sistemi'nin gaz devlerinden çok Dünya'ya benzeyen ve giderek küçülen dış gezegenlerin araştırılması ve doğrudan görüntülenmesinde yeni bir adıma işaret ediyor" denildi.

Şu anda güneş sistemimizin ötesinde 5.900’den fazla ötegezegenin varlığı doğrulanmış durumda. Bu keşif, gezegen sistemlerinin nasıl oluştuğuna dair anlayışı derinleştirme potansiyeli taşıyor.