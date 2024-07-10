14 yaşındaki genç kızı anne babası öldürdü! Birkaç saat önce çektiği fotoğraflar ortaya çıktı

İngiltere’nin Darlington şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Scarlett Vickers, anne babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Genç kızın ölmeden birkaç saat önce çektiği video ve fotoğraflar otaya çıktı.

14 yaşındaki Scarlett Vickers, kameraya poz verirken yatak odasından çektiği video ve fotoğrafı sosyal medya hesaplarında öldürülmeden yalnızca birkaç saat önce paylaştı. Daha sonra County Durham'daki evinde ölü bulundu.

Mahkeme belgeleri 14 yaşındaki kızın ebeveynleri 48 yaşındaki Simon Vickers ve 44 yaşındaki Sarah Hall’ın kızlarını öldürmekle suçlandığını ortaya koydu.

Genç kız kan donduran olaydan birkaç saat önce bu kareleri paylaştı.

ARKADAŞLARI KAHROLDU

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken genç kızın arkadaşlarından yürek burkan mesajlar yağdı. Bir arkadaşı “En iyi arkadaşım seni özlüyor, zavallı bebeğim” diye yazdı. Bir başkası ise paylaşımında “Rahat uyu güzel kız, bunların hiçbirini hak etmedin. Umarım cennette huzurlu bir hayatın olur. Seni özleyeceğiz Scarlett” ifadelerini kullandı.

Yaşanan dehşetin ardından öğrencinin evinin önüne çiçek demetleri ve mumlar bırakıldı.

“ÇOK ARKADAŞ CANLISIYDI”

Scarlett'in öğrencisi olduğu Haughton Akademisi'nin Müdürü Su Gill şunları söyledi:

“Scarlett harika mizah anlayışı olan sevimli bir kızdı. Her zaman tertemiz giyinirdi, saygılı ve kibardı. Çok arkadaş canlısı bir kızdı, arkadaşları arasında popülerdi. Okul topluluğu tarafından çok özlenecek.”

GÖZALTINA ALINDILAR

Korkunç olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sularında polis ve sağlık görevlilerinin Geneva Road'daki adrese gitmesiyle ortaya çıktı. Bıçak darbeleri alan genç kurtarılamadı ve olay yerinde öldüğü açıklandı. Ebeveynleri Vickers ve Hall, Newton Aycliffe Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıktı ve burada gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mahkeme belgelerine korkunç olay; çiftin evinde "14 yaşındaki kızlarının ölümcül bir şekilde bıçaklanmasıyla" sonuçlanan bir "olay" yaşandığı şeklinde yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve katil ebeveynlerin 5 Ağustos'ta Teesside Crown Mahkemesi'ne çıkacakları öğrenildi.